Комплексы «Панцирь-С» отразили «авианалет» в Хабаровском крае
Во время основного этапа учений специалисты ПВО отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей на высотах до 15 километров.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Расчеты новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае отразили авиаудар условного неприятеля.
Во время основного этапа маневров специалисты ПВО отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей на высотах до 15 километров. После отражения авиационного удара расчеты отработали оперативную смену позиций, не дав условному противнику раскрыть своего месторасположения.
Всего в тренировочном мероприятии принимали участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц боевой техники. В роли неприятеля выступили сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.