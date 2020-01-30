Комплексы «Панцирь-С» отразили «авианалет» в Хабаровском крае

Расчеты новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае отразили авиаудар условного неприятеля.

Во время основного этапа маневров специалисты ПВО отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей на высотах до 15 километров. После отражения авиационного удара расчеты отработали оперативную смену позиций, не дав условному противнику раскрыть своего месторасположения.

Всего в тренировочном мероприятии принимали участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц боевой техники. В роли неприятеля выступили сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.