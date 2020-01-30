Ледяной фонтан: в Тыве саперы ЦВО провели первые подрывы на реке Чадан
Мощный взрыв разрушил тонны льда и освободил движение воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Миноороны РФ
В республике Тыва военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели первые подрывы льда на реке Чадан для защиты жилых домов и приусадебных участков в городе Чадан Дзун-Хемчикского района республики от подтопления.
Подрывная команда в составе 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО сначала провела инженерную разведку и расчет взрывчатых веществ.
Саперы провели первые подрывы, разместив около 200 кг тротила и разрушив ледовое поле площадью около 150 квадратных метров. Мощный взрыв разрушил тонны льда и освободил движение воды.
Подрывные работы будут продолжены. В общей сложности планируется использовать около тонны тротила для проведения противопаводковых мероприятий.