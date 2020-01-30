Связь времен: фронтовика-артиллериста пригласили на стрельбы на полигон под Кемерово

В Кемеровской области на полигоне Юргинский прошли необычные стрельбы. Там устроили сюрприз для ветерана Михаила Васильевича Асанова, который всю войну прошел в артиллерийском расчете.

Военнослужащие привезли фронтовика на полигон и продемонстрировали ему современную гаубицу Мста-Б в действии. Михаил Васильевич не смог смотреть со стороны на стрельбы и в составе артиллерийского расчета сам произвел несколько выстрелов.

Михаил Асанов смог увидеть и свою «боевую подругу» - легендарную советскую пушку ЗИС-30, с которой он прошел всю войну. Фронтовик освобождал Белоруссию и Литву, штурмовал Кенигсберг.

Ранее в Смоленской области в селе Богородицкое для фронтовика Михаила Кугелева, участвовавшего в освобождении города на Неве, был организован настоящий парад в честь Дня снятия блокады Ленинграда.