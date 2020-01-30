Единство стихий: кадры учений по боевому слаживанию под Ставрополем

Танкисты, мотострелки и артиллеристы Южного военного округа в Ставропольском крае приступили к боевому слаживанию рот и батарей. Учения проводятся на полигоне Николо-Александровский.

Военнослужащим предстоит выполнить учебные стрельбы, сдать нормативы по инженерной, тактической и огневой подготовкам, а также провести тренировки по управлению огнем. Последние будут осуществляться с привлечением штатных и приданных подразделений.

В ходе учений будут израсходованы более пяти тысяч танковых и артиллерийских снарядов, полторы тысячи мин и гранат. Также военнослужащие используют свыше 45 тысяч боеприпасов для различного стрелкового оружия.

Данный этап подготовки завершится ротными и батарейными тактическими учениями с боевой стрельбой. После них начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.