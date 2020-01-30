От самоходок до гаубиц: лучшие кадры стрельб мотострелков ЗВО под Петербургом

В Ленинградской области на полигоне Карилловский прошли учения военнослужащих отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО. Они провели стрельбы различными типами боеприпасов по бронированным и легкобронированным целям.

Артиллерийские подразделения бригады, совершив марш бросок, отработали нормативы по заряжанию самоходных гаубиц и артиллерийских орудий, выдвижению на огневые позиции, совершению противоогневого маневра и маскировке техники.

В ходе учений, были проведены стрельбы из расчетов 152-мм САУ «Акация», 120-мм 2Б16 «Нона-К» и 100-мм противотанковых пушек «Рапира» по укреплениям из железобетона, камня и дерева, которые имитировали огневые точки, а также командные пункты и склады условного противника. Стрельбы проводились различными видами боеприпасов на расстоянии от 500 до 1000 метров. Поражение целей зафиксировали беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Высокую точность стрельбы обеспечивали разведывательные подразделения, отвечающие за обнаружение и передачу координат целей с помощью комплексов разведки управления и связи «Стрелец».