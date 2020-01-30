До автоматизма: «Аллигаторы» и «Терминаторы» провели учения под Хабаровском
Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» учились ориентироваться исключительно по приборам.
© Фото: ТРК "Звезда"
В Хабаровском крае в небо поднялись «Аллигаторы» и «Терминаторы». Экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ отработали полеты в условиях плохой видимости.
Летчики учились ориентироваться исключительно по приборам, отработав взлет, крен, выход на заданный курс.
Днем все фигуры отрабатываются до автоматизма, чтобы можно было то же самое повторить еще раз ночью. За время учений летчики поднялись в небо более 20 раз.