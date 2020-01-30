Начальник ГШ ВС РФ провел переговоры с турецким коллегой
На телефонных переговорах обсуждалась в том числе ситуация в Сирии.
© Фото: lickr
30 января состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике
24 января Глава МИД Сергей Лавров заявил о восстановлении контроля над большей частью границы с Турцией и Ираком силами сирийской правительственной армии.