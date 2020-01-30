Путин поручил обеспечить приоритетное участие ветеранов в параде Победы в Москве

Владимир Путин распорядился в приоритетном порядке обеспечить участие ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, совершивших героические поступки, в параде на Красной площади 9 мая. Соответствующее поручение президента России опубликовала пресс-служба Кремля.

«Совместно с Минобороны России и МЧС России обеспечивать участие в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на Красной площади в приоритетном порядке ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, в том числе несовершеннолетних, совершивших героические поступки», - говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения назначены глава администрации Кремля Антон Вайно, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МЧС Евгений Зиничев.

Девятого мая 2020 года на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов. По брусчатке на Красной площади пройдут не только российские, но и иностранные военные.

На главной трибуне парада по традиции будет присутствовать российское руководство и почетные гости, в том числе лидеры иностранных государств. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и ряда стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп.

День Победы отмечается 9 Мая. В нашей стране сложно найти человека, которого не коснулась бы Великая Отечественная война, ставшая самым крупным боевым столкновением в истории. Она началась 22 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей, среди которых были не только солдаты, но и мирные граждане.