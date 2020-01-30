Ночные танковые «дуэли» провели в Адыгее

В Адыгее на полигоне Майкопский экипажи танков Т-72Б3 провели ночные стрельбы боевыми снарядами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Стрельба велась по внезапно появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки условного противника. Расстояние до целей превышало две тысячи метров.

Условия, в которых проводились тренировки, были максимально приближены к боевым. Обстановка, напоминающая настоящее сражение, создавалась в том числе за счет взрывов учебных мин на полигоне и использования дымов.

Кроме того, танковые экипажи стреляли из пулемета по целям, имитирующим гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства.

Механикам-водителям пришлось управлять танками, двигаясь по труднопроходимой местности на различных скоростях. На пути они преодолевали различные препятствия, включая противотанковые рвы и заграждения.

В зимнем периоде обучения всего будет проведено более десяти тактических учений, свыше 15 боевых стрельб и около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.