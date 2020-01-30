В параде Победы примут участие военнослужащие всех стран ОДКБ

Все страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности отправят своих военных для участия в Параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Планируется, что в состав парадного расчета от каждого государства войдут по 75 человек», - приводит ТАСС его слова.

Помимо России в состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Девятого мая 2020 года на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов. По брусчатке на Красной площади пройдут не только российские, но и иностранные военные.

На главной трибуне парада по традиции будет присутствовать российское руководство и почетные гости, в том числе лидеры иностранных государств. Президенты Франции, Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и ряда стран СНГ подтвердили свое участие в праздновании. О желании приехать в Москву 9 мая говорил и президент США Дональд Трамп.