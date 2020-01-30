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Шквальный огонь из Т-80 и БМП-2: кадры масштабных учений в Подмосковье

Андрей Аркадьев
11:16 30.01.2020
Задействованы более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Подмосковье гвардейская танковая армия Западного военного округа провела масштабные учения, приуроченные к 77-й годовщине образования. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В мероприятиях приняли участие танковые, мотострелковые, разведывательные, артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения. 

Военнослужащие прошли уникальную полосу препятствий «Тропы разведчика», которая включала в себя более 15 преград: различные конструкции из бетона, дерева, металла, камня, а также заборы, стены, разрушенные здания, обтянутые колючей проволокой.

Были продемонстрированы возможности танков Т-80. Стрельба велась с ходу, с места и с закрытых огневых позиций. Расстояние до целей составляло около двух тысяч метров, при этом мишени появлялись на короткое время и попадание по ним требовало от танкистов мгновенной реакции.

Мотострелки вели огонь из БМП-2 по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии до тысячи метров. Мишени имитировали орудие, позиции гранатометчиков и группы пехоты условного противника.

Военнослужащие подразделений ПВО обнаружили и перехватили самолеты условного противника из ЗРК «Тор-М2». Подразделения совершили марш и развернули комплексы в указанном районе. Расчеты ЗРК обнаружили и сопроводили более 50 воздушных мишеней, а также «отстрелялись» по целям.

Расчеты гаубиц «Мста-С» отразили атаку в воздуха на колонну техники и преодолели зараженный участок местности.

Призывники выполнили стрельбы из РПГ-7, автоматов Калашникова и другого стрелкового оружия.

Т-80 - первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.


 
Т-80 вооружен 125-мм гладкоствольной, стабилизированной в двух плоскостях пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, 12,7-мм зенитным пулеметным комплексом «Утес», комплексом защиты от управляемого вооружения и системой пуска дымовых гранат «Туча». Т-80 оснащен приборами ночного видения.

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