Центральный военный оркестр Минобороны РФ дал концерт памяти Валерия Халилова

В среду, 29 января, Центральный военный оркестр Минобороны РФ дал концерт, посвященный памяти руководителя Фестиваля «Спасская башня» Валерия Халилова. Мероприятие состоялось в Московской консерватории имени Чайковского.

Выступление оркестра началось в 19.00 в Большом зале консерватории. В первом отделении концертной программы прозвучали произведения, написанные Халиловым. Во втором отделении зрители услышали музыку военных композиторов: Иванова-Радкевича, Кюсса, Диева, Калинковича, Дрейзина, Шатрова, Чернецкого, Агапкина.

Дирижировали в этот вечер начальник оркестра, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин и дирижер оркестра подполковник Константин Петрович.

Генерал-лейтенант, дирижер Валерий Халилов был автором, одним из идейных вдохновителей и первым музыкальным руководителем военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он трагически погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе в Сочи. Помимо Халилова в самолете находился 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова. Никто из них не выжил.