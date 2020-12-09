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Военнослужащие ЗВО завершают возведение пяти мостов в Тульской области

Кирилл Васин
05:42 09.12.2020
Мосты соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояние до социальных учреждений – школ, детских садов, больниц, фельдшерских пунктов и магазинов.
Военнослужащие ЗВО завершают возведение пяти мостов в Тульской области
© Фото: Минобороны России

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) завершают возведение пяти автодорожных и пешеходных мостовых переходов в Тульской области. Возведение мостов проводится в рамках тактико-специальных учений подразделений материально-технического обеспечения ЗВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

В начале специальных учений подразделениям была поставлена задача по возведению пяти мостовых переходов. Автодорожные мосты длиной до 74 метров возводятся военнослужащими в Веневском, Кимовском, Дубенском районах области, 60-метровый пешеходный мост связал два берега реки в поселке Сергиево Веневского района рядом со старым подвесным мостом, пришедшим несколько лет назад в негодность.

Решение об оказании помощи в возведении на территории Тульской области пяти мостов через водные преграды для улучшения автодорожного сообщения между населенными пунктами региона было принято командующим войсками ЗВО генерал-полковником Александром Журавлевым. Оно было принято в соответствии с обращением губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Всего к учениям было привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа. В ближайшее время состоится торжественная передача возведенных мостовых сооружений в эксплуатацию Тульской области и муниципальным органам управления. Мосты соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояние до социальных учреждений – школ, детских садов, больниц, фельдшерских пунктов и магазинов.

Взаимодействие Минобороны России с Тульской областью по обновлению региональной сети мостовых сооружений ведется с 2018 года. За это время в области уже возведено 16 мостов.

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