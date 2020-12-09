В командирских полетах ЦВО поучаствовал крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26: видео

Летчики ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 прикрыли действия крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 по переброске техники и личного состава. Маневр был реализован в ходе командирских полетов экипажей армейской авиации ЦВО, прошедших в Челябинской области.

К выполнению программы был привлечен командный состав бригады армейской авиации. Все три типа вертолетов находились в воздухе одновременно в сложных метеоусловиях. Кроме того, экипажи отработали взлеты и посадки на заснеженные площадки, выполнение которых осложнялось поднятием снежной пыли, накрывающей вертолет и ухудшающей видимость пилотам.

В рамках программы командирских полетов летчики выполнили полеты в сложных метеоусловиях, заход на посадку по приборам с применением посадочных систем и отработали навыки пилотирования на высотах от 20 до 3000 метров. В военных мероприятиях было задействовано 14 единиц авиационной техники и более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

Ранее в Санкт-Петербурге в рамках командирских полетов были отработаны наиболее сложные элементы пилотирования, включая полеты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, полеты с одним задросселированным двигателем, а также маневры ухода от средств поражения.