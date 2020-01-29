Встали на крыло: кадры первых полетов новейших Су-35С в Карелии

В Карелии прошли первые полеты и отработку воздушных задач эскадрильи Су-35С Западного военного округа (ЗВО). Новые истребители были получены для авиационной группы в конце 2019 года.

Истребители Су-35 поколения 4++ с управляемым вектором тяги были собраны на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Сверхманевренные машины предназначены для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба и изоляции района боевых действий.

Истребитель Су-35 способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух», а также «воздух-поверхность», а также вести бой в любых условиях.

В ближайшее время эскадрилья Су-35С Западного военного округа приступит к первым воздушным «боям» и выполнению практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера.