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В ЦВО около 900 военнослужащих вакцинировали от COVID-19

Анна Берестовая
04:25 09.12.2020
В округ ранее поступила партия из одной тысячи доз вакцины.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Центральном военном округе около 900 военнослужащих прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

В округ ранее поступила партия из одной тысячи доз вакцины, более 150 из которых были отправлены в уральскую танковую дивизию в Челябинскую область. Там препарат получили военнослужащие медицинского батальона, а также командный состав дивизии.

Ранее, 27 ноября, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщил о начале вакцинации личного состава ВС против COVID-19 в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

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