Лазерный тир: снайперы ВВО отработали навыки на интерактивномстрелковом комплексе «Рубин-110»

Снайперы Восточного военного округа отрабатывают новые методы подготовки и совершенствуют приобретенные навыки ведения прицельной стрельбы в различных условиях. Занятия проводятся во всех мотострелковых соединениях Восточного военного округа.

Военнослужащие осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств. Кроме того, снайперы учатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь.

Основной упор в подготовке делается на отработку новых способов действий снайперских подразделений. В их разработке учитывается отечественный и зарубежный боевой опыт, полученный в вооруженных конфликтах, включая опыт подготовки снайперов в годы Великой Отечественной войны.

Снайперы отрабатывают стрельбу с использованием альпинистского снаряжения, из различных неудобных положений. Помимо этого, военнослужащие тренируются скрытно перемещаться в населенных пунктах, за короткое время занимать выгодные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных зданиях, проводить в них длительные засады.

Для усложнения задачи во время «прочесывания» местности и выбора позиций, снайперам поступают различные вводные, военнослужащим необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.

Новшеством в проведении занятий стал интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110», в котором военнослужащие повышают уровень огневой подготовки. Он позволяет улучшать меткости стрельбы из различных видов оружия.

Уникальность стрелкового комплекса состоит в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, а ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела. При обучении снайперов используются новейшие методики Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация практической стрельбы России».