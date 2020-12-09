Праздник с вековыми традициями: в честь кого в России отмечают День Героев Отечества

Юрий Яковлев с детства мечтал стать военным. Окончил челябинское высшее танковое училище. Судьбу определил ещё дед, танкист, который прошёл всю Великую Отечественную Войну. Юрий сначала служил в Ингушетии, потом в Северной Осетии. В 2008 году одним из первых в составе нашей войсковой группировки вступил в Южную. В ночь на 9 августа его танковая рота выбивала подразделения грузинской армии из села Хетагурово, а на утро солдаты капитана Яколева сумели прорваться к батальону российских миротворцев в Цхинвале. И оказались в окружении. Подверглись контратаке, и попали в окружение. Командир миротворческого батальона был ранен. Боеприпасы израсходованы. А враг находился на расстоянии 50 метров.

«И именно в тот момент, когда уже поняли, что подкрепление не придет, командир миротворческого батальона сказал, что надо что-то делать. Мы пошли выполнять задачу. Нахрапом пошли на противника на двух танках. Вот в тот момент мои танки маневрируя прикрывали. В это время миротворческий батальон успел выйти. И потом мы их догнали», - поделился историей Герой России Юрий Яковлев.

Сейчас Юрий Яковлев возглавляет первый факультет базовой подготовки Краснодарского авиационного училища летчиков. Он передает бесценный опыт и фундаментальные знания военного дела, после трех лет обучения курсанты распределяются дальше на летные факультеты.

«Я горжусь папой за то, что он совершил такой подвиг, достиг таких огромных вершин, получил такую награду. Папа несколько раз в школу приходил, рассказывал обо всем. Они говорят, что папа крутой», - поделился сын Федор Яковлев.

Настоящие герои, по словам сослуживцев, спокойные, сдержанные и скромные. Даже в праздник при исполнении.

Владимир Селиверстов командир Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, Герой России, кавалер многих орденов и медалей двух орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За Отвагу». Девятого мая Владимир на Красной Площади неоднократно возглавлял парадный строй воинов-десантников. Считает, что он обязан своим долгом быть вместе с солдатами всегда, и в учениях, и в бою. Он лично контролирует действия каждого бойца на тренировках.

«Я придерживаюсь мнения, что командир должен водить свою воинскую часть в бой, а не посылать ее. Поэтому быть вместе рядом с солдатом – это чувствовать, что происходит с ним, какая обстановка моральная, какая тактическая. Насколько они владеют оружием, что они знают и умеют, все это видно только когда ты с ними рядом», - сказал Герой России Владимир Селиверстов.

По словам Селиверстова всеми своими наградами он обязан только солдатам, честь командовать которыми ему выпала.

Летчик-космонавт Сергей Рязанский получил Золотую звезду за длительный полет на МКС. За полгода на орбите он выполнил три выхода в открытый космос. В одном из которых провел в безвоздушном пространстве рекордные 8 часов 7 минут.