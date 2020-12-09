Армия Пуск МБР «Ярс» с космодрома Плесецк сняли с разных ракурсов Андрей Аркадьев Пуск произведен в рамках тренировки по управлению стратегическими наступательными силами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Звезда» публикует ролик, смонтированный из видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», снятых камерами с разных ракурсов. Ранее сообщалось, что пуск произведен в рамках тренировки по управлению стратегическими наступательными силами с космодрома Плесецк в Архангельской области. К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика