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Опубликовано видео ночного взлета стратегического ракетоносца Ту-95МС

Тимур Шерзад
17:31 09.12.2020
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Взлет произведен сегодня, 9 декабря, в рамках тренировки по управлению стратегическими наступательными силами.

В ее ходе были отработаны практические действия не только пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения и атомной ракетной подводной лодки Северного флота. Участие принимали и экипажи стратегических ракетоносцев дальней авиации ВКС.

Ту-95МС взлетали с аэродрома «Украинка». В процессе тренировки осуществлены учебные удары стратегических средств поражения, целью стали полигоны «Кура» и «Пембой».

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