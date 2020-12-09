Опубликовано видео ночного взлета стратегического ракетоносца Ту-95МС

Взлет произведен сегодня, 9 декабря, в рамках тренировки по управлению стратегическими наступательными силами.

В ее ходе были отработаны практические действия не только пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения и атомной ракетной подводной лодки Северного флота. Участие принимали и экипажи стратегических ракетоносцев дальней авиации ВКС.

Ту-95МС взлетали с аэродрома «Украинка». В процессе тренировки осуществлены учебные удары стратегических средств поражения, целью стали полигоны «Кура» и «Пембой».



