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С космодрома Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Андрей Аркадьев
17:17 09.12.2020
Сегодня, 9 декабря проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Государственном испытательном космодроме Плесецк  произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщили в Минобороны РФ.

«Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка"», - говорится в сообщении.

Девятого декабря под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. К участию привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.

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