Армия С космодрома Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Андрей Аркадьев Сегодня, 9 декабря проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На Государственном испытательном космодроме Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщили в Минобороны РФ. «Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка"», - говорится в сообщении. Девятого декабря под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. К участию привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика