С космодрома Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты
На Государственном испытательном космодроме Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщили в Минобороны РФ.
«Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка"», - говорится в сообщении.
Девятого декабря под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. К участию привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.