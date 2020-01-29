Наладить связь: кадры подготовки к конкурсу «Уверенный прием» на Северном Кавказе
В Карачаево-Черкесии связисты 49-й общевойсковой армии ЮВО приступили к отборочным мероприятиям конкурса «Уверенный прием». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Все задачи военнослужащие будут выполнять с помощью новейшей специальной техники радиостанций Р-166, цифровых радиорелейных станций Р-431АМ, командно-штабных машин Р-149АКШ.
Во время соревнований связисты на время прокладывают проводные линии связи, разворачивают защищенные радиосети, передают информацию в автоматическом режиме. Упражнения выполняются в условиях, когда «противник» создает радиопомехи.
Особое внимание уделяется настройке радиосистем, развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.
Лучшие связисты примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием».