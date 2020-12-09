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Маневры в воздухе: летчики транспортного авиаполка приступили к командирским полетам над Уралом

Андрей Аркадьев
15:36 09.12.2020
Всего задействовали десять бортов и около 100 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Свердловской области летчики транспортного авиаполка выполнили командирские полеты. Руководящий состав совершал маневры в воздухе на транспортниках Ту-154, Ту-134, Ан-12 и Ан-26.

Экипажи отработали единую методику выполнения полетных заданий. Всего задействовали десять бортов и около 100 военнослужащих  - летный и инженерно-технический состав, группы управления и обеспечения полетов.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в АНТК имени О.К. Антонова в 1950-х годах. Взлетная масса - 61 тонна, максимальная коммерческая нагрузка - 21 тонна. На вооружении российской армии стоит около ста Ан-12 разных модификаций.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, модификация пассажирского Ан-24. Грузоподъемность - 5 500 кг, практическая дальность - 1 100 км. Длина разбега составляет 870 метров, длина пробега - 650 метров.

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