Почтили память: в День Героев военнослужащие ЮВО приняли участие в торжественных мероприятиях

Девятого декабря в День Героев Отечества военнослужащие 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа возложили венки и цветы к монументам аллеи Героев Советского Союза, России и Социалистического труда в поселке Каменоломни Ростовской области.

В торжественной церемонии приняли участие командование и военнослужащие дивизии, представители администрации района, жители области и юнармейцы. Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечил военный оркестр соединения.

В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли памятные мероприятия у мемориалов и памятников погибшим Героям, а также состоялись встречи военнослужащих с ветеранами Великой Отечественной войны.