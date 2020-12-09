Главком Сухопутных войск подвел итоги учений за последний год

Возглавляющий Сухопутные войска генерал армии Олег Салюков рассказал «Красной Звезде» о количестве, интенсивности и качестве учений Сухопутных войск за 2020 учебный год.

Всего, по словам генерала, было проведено около 2500 учений - как в рамках Сухопутных войск, так и совместно с другими видами и родами войск, а также с подразделениями вооруженных сил иностранных государств. Отдельно Салюков отметил стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020».

Также генерал заметил, что программу учений удалось полностью выполнить, несмотря на возникшие в связи с пандемией COVID-19 затруднения. А средний уровень полевой выучки личного состава вырос на 15 процентов.

«Интенсивность мероприятий осталась на уровне 2019 года, но значительно возросло качество их проведения», - отметил главком.

Генерал поделился и некоторыми цифрами по уровню задействованных в учениях подразделений и соединений. Так, в 2020 году Сухопутные войска провели 29 тактических учений с воинскими частями и соединениями ракетных войск и артиллерии.

А на уровне дивизионов и артиллерийских батарей прошло более 1500 тактических учений. Салюков отметил, что в последнем случае основные усилия пришлись на выполнение практических огневых задач.