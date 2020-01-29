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Шойгу: почти пять тысяч детей военнослужащих пошли в детсады в 2019 году

Андрей Аркадьев
13:16 29.01.2020
Минобороны контролирует проблему с обеспечением местами в дошкольных учреждениях детей военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Почти пять тысяч детей военнослужащих пошли в детские сады в прошлом году, сообщил с среду, 29 января, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Почти пять тысяч детей военнослужащих пошли в детские сады», - сказал он на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу добавил, что Министерство планирует и дальше делать все возможное для достойной службы и жизни семьи военнослужащего. По словам, главы ведомства, только за ушедший год получили работу более 900 жен военнослужащих.

Сегодня проходит заседание коллегии Министерства обороны РФ, посвященной посланию президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию. На нем обсуждают социальные задачи на 2020 и последующие годы. В мероприятии принимают участие руководящий состав Вооруженных сил страны, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

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