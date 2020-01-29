Минобороны России начнет стратегическое сотрудничество с российскими банками

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале стратегического сотрудничества оборонного ведомства с ведущими российскими банками. Соглашение было достигнуто в ходе первой в 2020 году Коллегии Минобороны РФ.

В частности, предполагается сотрудничество в сфере социальных преференций военнослужащим.

«Мы продолжаем реализацию программы лояльности "Партнеры Армии России". В рамках ее пилотного проекта разработаны соглашения о стратегическом сотрудничестве Минобороны с ведущими банками России», - сообщил министр.

В соответствии с условиями достигнутых договоренностей, некоторые категории военнослужащих получат возможность совершать покупки со скидкой в магазинах «Военторг» при расчете пластиковыми картами.

Шойгу выразил уверенность в том, что взаимодействие с банками станет шагом на пути повышения уровня жизни военнослужащих.