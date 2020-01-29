Евкуров проверил состояние военных объектов на аэродроме «Кубинка»

Евкуров отметил, что тренажерный комплекс, расположенный в ЦПАТ, позволяет летчикам закреплять и совершенствовать свои навыки. Проинспектировав объекты, замминистра заключил, что авиатехника, имеющаяся в ЦПАТ, соответствует требованиям военного ведомства по перевооружению на новые образцы.

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