Евкуров проверил состояние военных объектов на аэродроме «Кубинка»
Замминистра ознакомился с состоянием и оснащением технико-эксплуатационной части Центра.
© Фото: Минобороны России
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров посетил Центр показа авиационной техники (ЦПАТ) в подмосковной «Кубинке», проверил состояние объектов и техники, а также оценил подготовку летчиков.
«Замминистра проверил оснащенность группы высотного снаряжения, работу дежурной смены командно-диспетчерского пункта (КДП) при выполнении учебно-тренировочных полетов», - сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Евкуров отметил, что тренажерный комплекс, расположенный в ЦПАТ, позволяет летчикам закреплять и совершенствовать свои навыки. Проинспектировав объекты, замминистра заключил, что авиатехника, имеющаяся в ЦПАТ, соответствует требованиям военного ведомства по перевооружению на новые образцы.