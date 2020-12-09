Военные врачи МОСН развернули дополнительные медпункты в Карабахе

Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 39 пациентам в Нагорном Карабахе, в том числе пяти детям. Об этом сообщили в Минобороны России.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развернуты дополнительные медицинские пункты в населенных пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре.

В состав дополнительных медицинских пунктов входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению. Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи.

Дополнительные медицинские пункты оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах.

В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Ранее российские миротворцы обнаружили 2 876 взрывоопасных предметов на окраинах Степанакерта. Как отметили в Минобороны РФ, обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ. Основу его составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.