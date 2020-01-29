Шойгу: численность юнармейского движения превысила 600 тысяч человек

Численность юнармейского движения превысила 600 тысяч человек, сообщил в среду, 29 января министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ведется активная военно-патриотическая работа среди молодежи. При поддержке Министерства обороны развивается юнармейское движение, численность которого превысила 600 тысяч человек», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства посвященной посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Шойгу сообщил, что летом прошлого года было организовано 1 812 юнармейских лагерей, где отдохнуло более 114 тысяч юношей и девушек.

Министр добавил, что во всех регионах страны создаются центры военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД».

Движение «Юнармия» образовано по инициативе Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Аббревиатура «АВАНГАРД» расшифровывается, как: Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор.