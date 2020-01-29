«Невидимый заслон»: кадры учений РЭБ в Кемеровской области

Подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения попали в засаду условного противника на учениях в Кемеровской области.

На маршруте движения колонны были установлены радиоуправляемые фугасы. Для защиты личного состава бойцы применили комплексы «Лесочек», которые предотвратили детонацию, а затем ликвидировали диверсантов.

После прибытия в заданный район военнослужащие развернули комплексы «Борисоглебск-2», «Ртуть» и «Житель». Они провели радиоразведку, определили координаты узла связи и диапазоны частот условного противника, подавили радиосеть, установив устойчивые радиопомехи.