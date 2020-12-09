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Учащиеся военных вузов и училищ пройдут обследование на коронавирус после каникул

Андрей Аркадьев
11:24 09.12.2020
По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу закуплено 200 тысяч тестов для проведения экспресс-тестирования.
Учащиеся военных вузов и училищ пройдут обследование на коронавирус после каникул
© Фото: Минобороны России

Учащиеся учебных заведений Минобороны должны пройти тестирование на COVID-19 и медицинское обследование после каникул, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на совещании в среду.

«Все воспитанники, курсанты и слушатели по прибытии после каникулярных отпусков в учебные заведения должны пройти обязательное тестирование и медицинское обследование», - отметил он.

Шойгу добавил, что для проведения тестирования он поручил закупить 200 тысяч тестов.

«Прошу оперативно распределить и доставить их необходимое количество в довузовские образовательные организации и высшие учебные заведения», - сказал министр.

Он также поручил оперативному штабу продолжить работу и ежедневно докладывать о комплексе мероприятий против коронавирусной инфекции, которые проводятся в войсках.

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