Армия Учащиеся военных вузов и училищ пройдут обследование на коронавирус после каникул Андрей Аркадьев По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу закуплено 200 тысяч тестов для проведения экспресс-тестирования. © Фото: Минобороны России Учащиеся учебных заведений Минобороны должны пройти тестирование на COVID-19 и медицинское обследование после каникул, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на совещании в среду. «Все воспитанники, курсанты и слушатели по прибытии после каникулярных отпусков в учебные заведения должны пройти обязательное тестирование и медицинское обследование», - отметил он. Шойгу добавил, что для проведения тестирования он поручил закупить 200 тысяч тестов. «Прошу оперативно распределить и доставить их необходимое количество в довузовские образовательные организации и высшие учебные заведения», - сказал министр. Он также поручил оперативному штабу продолжить работу и ежедневно докладывать о комплексе мероприятий против коронавирусной инфекции, которые проводятся в войсках. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика