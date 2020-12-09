Учащиеся военных вузов и училищ пройдут обследование на коронавирус после каникул
Учащиеся учебных заведений Минобороны должны пройти тестирование на COVID-19 и медицинское обследование после каникул, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на совещании в среду.
«Все воспитанники, курсанты и слушатели по прибытии после каникулярных отпусков в учебные заведения должны пройти обязательное тестирование и медицинское обследование», - отметил он.
Шойгу добавил, что для проведения тестирования он поручил закупить 200 тысяч тестов.
«Прошу оперативно распределить и доставить их необходимое количество в довузовские образовательные организации и высшие учебные заведения», - сказал министр.
Он также поручил оперативному штабу продолжить работу и ежедневно докладывать о комплексе мероприятий против коронавирусной инфекции, которые проводятся в войсках.