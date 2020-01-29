Огонь из БМД-2: кадры учений десантников в Ярославской области

В новом году десантники Костромского полка вышли на первые практические занятия с боевой стрельбой из БМД-2.

Задача бойцов - на заснеженном участке местности найти замаскированную мишень и уничтожить ее. Время от обнаружения цели до первого выстрела не должно превышать 20 секунд.

Также механики-водители боевых машин отработали слаженность действий. Некоторые военнослужащие прибыли в полк только после учебного центра подготовки и эти маневры стали для них первыми. Но, несмотря на это, военнослужащие справились с поставленными задачами и показали высокий уровень подготовки.