Огонь из БМД-2: кадры учений десантников в Ярославской области
Учения прошли на полигоне «Песочное» при температуре минус 20 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В новом году десантники Костромского полка вышли на первые практические занятия с боевой стрельбой из БМД-2.
Задача бойцов - на заснеженном участке местности найти замаскированную мишень и уничтожить ее. Время от обнаружения цели до первого выстрела не должно превышать 20 секунд.
Также механики-водители боевых машин отработали слаженность действий. Некоторые военнослужащие прибыли в полк только после учебного центра подготовки и эти маневры стали для них первыми. Но, несмотря на это, военнослужащие справились с поставленными задачами и показали высокий уровень подготовки.