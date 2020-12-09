Армия Военные развернули более 8 000 койко-мест для больных коронавирусом Андрей Аркадьев Половина из них используется для гражданских лиц, заявил глава Минобороны России. © Фото: Павел Львов, РИА Новости Вооруженные силы РФ подготовили для размещения больных коронавирусом более 8 000 койко-мест, заявил в среду на совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «В настоящее время развернуто более восьми тысяч койко-мест, 50% которых используется для лечения гражданского населения», - отметил глава военного ведомства. По словам министра, всего в военно-медицинских организациях прошли лечение более 13 000 пациентов из числа гражданских лиц. Он уточнил, что в военных медучреждениях в круглосуточном режиме работают 59 томографов для обследования пациентов, выполняющих около 2 000 исследований каждый день. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика