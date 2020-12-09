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Военные развернули более 8 000 койко-мест для больных коронавирусом

Андрей Аркадьев
10:56 09.12.2020
Половина из них используется для гражданских лиц, заявил глава Минобороны России.
Военные развернули более 8 000 койко-мест для больных коронавирусом
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Вооруженные силы РФ подготовили для размещения больных коронавирусом более 8 000 койко-мест, заявил в среду на совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В настоящее время развернуто более восьми тысяч койко-мест, 50% которых используется для лечения гражданского населения», - отметил глава военного ведомства.

По словам министра, всего в военно-медицинских организациях прошли лечение более 13 000 пациентов из числа гражданских лиц.

Он уточнил, что в военных медучреждениях в круглосуточном режиме работают 59 томографов для обследования пациентов, выполняющих около 2 000 исследований каждый день.

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