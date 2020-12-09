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Собаки и минные искатели: опубликованы кадры разминирования Степанакерта российскими и армянскими саперами

Тимур Шерзад
11:15 09.12.2020
За прошедший день уничтожено более 14 тысяч единиц различных боеприпасов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одна из самых крупных операций по разминированию жилых массивов прошла в районе Ачапняк, в восточной части Степанакерта. Несмотря на то, что тут не имели место прямые столкновения, вокруг все равно небезопасно из-за множества неразорвавшихся боеприпасов. 

Группы разминирования из российских саперов, МЧС, армянской инженерной разведки делятся на отряды и прочесывают местность. В ход идут служебные собаки и миноискатели.

Местные жители - такие, как Айк Атосян, двор которого обследован до метра - выражают благодарность. Теперь можно спокойно возвращать семью, уехавшую от войны в Ереван.

Наши дети будут гулять, туда-сюда ходить, мирные люди... чтобы было безопасно, ваши ребята это делают. Для нас [все это] очень хорошо, - признался Атосян.

На востоке Степанакерта обнаружены кассетные бомбы М85. Они особенно коварны. Причем не только неконтролируемым разбросом по большой территории, но и тем, что некоторые заряды - замедленного действия. И они могут сработать в любую секунду, неожиданно для расслабившихся мирных жителей. 

Каждый день в Степанакерте находят по 20-30 таких зарядов. Всего за прошедший день уничтожено более 14 тысяч единиц различных боеприпасов. 

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