Командующий РВСН назвал количество поступающих на боевое дежурство комплексов «Ярс»

Новым этапом в развитии российских Ракетных войск стратегического назначения является их перевооружение на ракетные комплексы РС-24 «Ярс». Он разработан Московским институтом теплотехники и является модификацией комплекса «Тополь-М». При этом «Ярс» настолько засекречен, что найти о нем какие-либо конкретные данные практически невозможно, его характеристики намеренно не раскрываются. О том, как РС-24 встанет во главе ударной группировки РВСН и о том, как проходит процесс перевооружения, в интервью программе «Специальный репортаж» рассказал командующий ракетных войск, генерал-полковник Сергей Каракаев.

К настоящему времени армия России получила около 150 «Ярсов». По словам Каракаева, существуют определенные количественные нормативы, которым необходимо четко следовать.

«Ориентировочно порядка 20-25 шахтных и подвижных пусковых установок, получая ракеты из промышленного комплекса, мы ставим на боевое дежурство», - сообщил командующий РВСН.

Смотрите новый выпуск программы, посвященный 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube. Вместе с командующим РВСН эксклюзивное интервью также дал начальник академии, генерал-майор Леонид Михолап. Он, в свою очередь, рассказал о том, насколько серьезен и объемен процесс обучения, и какими высококлассными специалистами выходят из нее курсанты.