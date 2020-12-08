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Российские миротворцы обнаружили 2 876 взрывоопасных предметов на окраинах Степанакерта

Лина Давыдова
10:00 08.12.2020
Взрывоопасные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины города Степанакерт. За сутки очищено более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2 876 взрывоопасных предметов.

Всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе разминировали более 62 гектаров местности, более 21 километра дорог, обнаружили и обезвредили более 4 000 взрывоопасных предметов.

Как отмечают в Минобороны РФ, обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Также российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За минувшие сутки восстановлены четыре опоры и 1 600 м ЛЭП, 1 км газопровода, 2 200 м линий связи и две трансформаторные подстанции.

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