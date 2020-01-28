На пути к АрМИ: в Амурской области началась подготовка мотострелков к «Танковому биатлону»
Для проведения тренировок задействовали БМП-2 и модернизированные Т-72Б3.
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В Амурской области в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище началась подготовка к Армейским международным играм 2020 года. Экипажи мотострелков отработают различные элементы, составляющие основу нескольких конкурсов АрМИ-2020.
В частности, участникам «Суворовского натиска» и «Танкового биатлона» предстоит отработать стрельбу в движении на различных дистанциях с постоянной сменой цели.
В тренировочных занятиях задействованы БМП-2 и модернизированные танки Т-72Б3. Подготовка экипажей разработана специально с учетом уникального опыта, полученного российскими военнослужащими за несколько лет успешных выступлений на АрМИ.