Береговые войска Черноморского флота вступили в бой с «противником» в Крыму

В тяжелый бой с противником пришлось вступить подразделениям армейского корпуса Черноморского флота. Несмотря на то, что все происходящее в Крыму было сценарием очередных учений, выглядели они очень реалистично. На полигоне раздавалась стрельба из автоматов Калашникова, а против техники условного врага военные применили противотанковые гранатометы.

Статичные и движущиеся мишени нужно было поразить на расстоянии от 100 м до одного километра. В наступлении также принимали участие экипажи бронетранспортеров, которые прикрывали бойцов плотным огнем из пулеметов. Кроме того, в ходе учений необходимо также было отработать навыки по эвакуации из подбитой техники.

Прежде чем приступить к выполнению реальных заданий, военные отрабатывают все действия до автоматизма. Для этого полигоны оснащены макетами техники, на которых проходят тренировки личного состава. Внешне макет отличить от настоящего можно с трудом. Понять, что это всего лишь корпус, можно только, оказавшись внутри конструкции.

Учения армейских подразделений Черноморского флота в Крыму проходили не только днем, но и ночью. В них было задействовано более 500 военнослужащих и три десятка единиц техники.