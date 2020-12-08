Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Перехват «нарушителя» в ночных условиях истребителем МиГ-31 ТОФ сняли на видео

Кирилл Васин
05:36 08.12.2020
После выполнения основной задачи экипажи истребителей отработали пилотирование в облаках и посадку самолетов по приборам в сложных погодных условиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На Камчатке, в целях проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России отработали перехват самолета условного противника в ночных условиях.

Роль нарушителя выполнял истребитель МиГ-31, который, не отвечая на запросы, под прикрытием ночи пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения «удара» по важным объектам Камчатки.

На перехват условного противника с аэродрома Елизово был поднят высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, экипаж которого выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвел по ней электронный пуск ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

После выполнения основной задачи экипажи истребителей отработали пилотирование в облаках и посадку самолетов по приборам в сложных погодных условиях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.