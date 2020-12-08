Перехват «нарушителя» в ночных условиях истребителем МиГ-31 ТОФ сняли на видео

На Камчатке, в целях проверки несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России отработали перехват самолета условного противника в ночных условиях.

Роль нарушителя выполнял истребитель МиГ-31, который, не отвечая на запросы, под прикрытием ночи пытался приблизиться на расстояние пуска ракет для нанесения «удара» по важным объектам Камчатки.

На перехват условного противника с аэродрома Елизово был поднят высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, экипаж которого выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвел по ней электронный пуск ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

После выполнения основной задачи экипажи истребителей отработали пилотирование в облаках и посадку самолетов по приборам в сложных погодных условиях.