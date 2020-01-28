Хабаровск-Москва: военнослужащие ВВО отправились в уникальный переход по России

Во вторник, 28 января, в Хабаровске стартует уникальный переход военнослужащих Восточного военного округа по маршруту Хабаровск-Москва, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники пройдут 8 тысяч 492 километра, которые преодолеют комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Они пересекут территории 17 субъектов Российской Федерации и примут участие в военно-патриотических акциях. Планируется, что военнослужащие завершат переход 7 мая в Москве.

В Хабаровске в честь участников уникального перехода устроены торжества. Со словами напутствия выступили ветераны и командующий Восточного военного округа. Военнослужащим вручили копию Знамени Победы, которое будет сопровождать их в течение всего перехода.