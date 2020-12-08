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Российские мобильные медбригады помогли пациентам в Аскеранском районе Карабаха

Кирилл Васин
05:00 08.12.2020
В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 20 пациентам в отдаленных населенных пунктах Аскеранского района в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

Российскими миротворцами из состава МОСН созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха. В состав бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных селах и районах.

Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи. Мобильные группы оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить диагностику пациентов на местах.

В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Ранее российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Движение колонны осуществлялось совместно патрулями российского миротворческого контингента и военной полиции.

Для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ. Основу его составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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