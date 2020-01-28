Огневая поддержка штурмовых отрядов: кадры учений боевых вертолетов в горах Кавказа

Экипажи боевых вертолетов Ми-28Н, Ми-8АМТШ и Ми-35 авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, во время учебно-тренировочных полетов выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности Северного Кавказа.

Военнослужащие отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и разных грузов в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Помимо этого, пилоты совершенствовали навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного неприятеля.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали действия по подготовке к перебазированию авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В учениях участвовали около 40 военнослужащих летного состава и было задействовано более 10 вертолетов армейской авиации ЮВО.