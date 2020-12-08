Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк сформирован в Тюменской области

Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк сформирован в городе Ишим Тюменской области и уже приступил к выполнению задач по боевой подготовке в зимний период обучения, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие будут выполнять задачи, связанные с обеспечением перегруппировок и перевозок войск в сибирских регионах, а в весеннее половодье будут вести работы как на крупных сибирских реках Тобол, Енисей, Обь и Иртыш, так и небольших реках, что снизит угрозу местному населению во время паводков. С формированием полка увеличились возможности инженерных войск ЦВО почти на 20%.

Для этого полк почти на 100% укомплектован современными образцами военной и специальной техники, среди которых есть путепрокладчики, инженерные машины разграждения, комплекты оперативного развертывания дорог и другое.

На вооружении части находятся современные модификации путепрокладчиков БАТ-2, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры, машины котлованные МДК, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ, установки разминирования УР-77. В составе понтонно-постового парка имеются береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ-53501, комплекты оперативного развертывания дорог, буксирно-моторные катера БМК-460 на базе КамАЗ-63501 и другие.