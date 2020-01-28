Установить надежную связь: кадры учений военнослужащих в Сибири
В ходе учебных мероприятий военнослужащие установили устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей.
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Связисты Центрального округа развернули в Сибири скрытую систему управления войсками по защищенным каналам связи, радиус действия которой составляет более тысячи километров.
Закрытый канал связывает Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край и Тыву, сообщили в пресс-службе ЦВО.
Для обеспечения устойчивой передачи данных специалисты подразделения используют современную спецтехнику - станцию Р-160 и цифровой комплекс «Переселенец», с помощью которого можно вести стабильные видеотрансляции даже в самых суровых погодных условиях.