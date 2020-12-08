Западный военный округ готовится к АрМИ-2021

В общевойсковой армии Западного военного округа стартовал первый этап подготовки к конкурсам АрМИ-2021. Задействованы полигоны Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Курской области.

Упор делается на предстоящие на играх конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Уделяется внимание и новым конкурсам: «Меридиан» для военных топографов и «Тактический стрелок». В основе последнего лежат элементы армейской тактической стрельбы: военнослужащим надо будет показать навыки владения самым разным стрелковым оружием.

Танкисты и мотострелки готовятся к конкурсу на БМП-2 и танках Т-72Б3 и Т-72БА. На полигонах отрабатывается поражение подвижной и статичной техники условного противника с дистанций от 300 до 1200 метров. Между огневыми точками находятся естественные и искусственные препятствия: скоростной участок, колейный мост, змейка, косогор, и противотанковый ров с проходом.

Цель первого этапа подготовки - отбор. Проводится предварительная оценка профессиональных навыков экипажей для определения слабых мест и выявления лучших команд для участия в армейском этапе конкурсов АрМИ-2021.

В ходе АрМИ-2021 отборочные конкурсы пройдут в каждой воинской части, соединении и объединении округа. Армейские международные игры 2021 года будут проходить с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса. Географии их проведения будет максимально расширена.

Среди потенциальных участников АрМИ-2021 - около 20 государств. Среди них Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

Для участия в отборочных этапах будет сформировано более 100 команд от воинских частей одной только общевойсковой армии Западного военного округа.