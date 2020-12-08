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Расчеты «Панцирей» отразили атаку дронов «противника» в Псковской области

Андрей Аркадьев
16:35 08.12.2020
Воздушная обстановка и траектории полета целей моделировались при помощи электронного оборудования ЗРПК.
Расчеты «Панцирей» отразили атаку дронов «противника» в Псковской области
© Фото: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты на учениях в Псковской области. В маневрах приняли участие военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" обеспечили контроль воздушного пространства в районе дислокации зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и выполнили задачи по обнаружению, сопровождению, инициализации и электронному уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника», - говорится в сообщении.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки. Схожие характеристики имеет ЗРК «Тор», однако в нем отсутствует пушечное вооружение и он установлен на гусеничном шасси.

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