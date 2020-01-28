Шойгу выразил соболезнования Индонезии в связи с разрушительным наводнением
В результате наводнения в индонезийской столице Джакарте и близлежащих городах погибли более 60 человек.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге Прабово Субианто и народу Индонезии в связи с разрушительным наводнением в Джакарте.
«Прежде всего хочу выразить соболезнования индонезийскому народу и всем, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений и оползней в столице Индонезии и прилегающих к ней районах в середине января», - сказал он во вторник на переговорах в Москве.
Столица Индонезии Джакарта в новогоднюю ночь пережила самые разрушительные наводнения с 2007 года. В результате погибли более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей.