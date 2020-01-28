Шойгу выразил соболезнования Индонезии в связи с разрушительным наводнением

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге Прабово Субианто и народу Индонезии в связи с разрушительным наводнением в Джакарте.

«Прежде всего хочу выразить соболезнования индонезийскому народу и всем, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений и оползней в столице Индонезии и прилегающих к ней районах в середине января», - сказал он во вторник на переговорах в Москве.

Столица Индонезии Джакарта в новогоднюю ночь пережила самые разрушительные наводнения с 2007 года. В результате погибли более 60 человек, были эвакуированы несколько тысяч жителей.