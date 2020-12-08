Огневой рубеж: видео ночных стрельб гранатометчиков в Подмосковье

Гвардейцы танковой армии из Западного военного округа провели ночные стрельбы из гранатометов и стрелкового оружия. Ориентироваться и вести огонь в кромешной темноте позволяли модернизированные приборы ночного видения и подсветки шкалы оптического прицела.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим пехоту и боевую технику противника. Дело ей не ограничилось - еще были отработаны навыки маскировки огневых позиций, а также скрытного перемещения на поле боя.