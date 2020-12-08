Сербский посол поблагодарил Минобороны РФ за помощь в борьбе с COVID-19 и передачу Т-72

Посол Сербии в РФ Мирослав Лазанский на встрече в Москве с замминистра обороны РФ Александром Фоминым поблагодарил Минобороны России за помощь в борьбе с COVID-19 и переданные танки Т-72, сообщает российское военное ведомство.

«В ходе переговоров сербский дипломат выразил искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за оказанную министерством помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также передачу национальным вооруженным силам Сербии танков типа Т-72», - говорится в сообщении.

Кроме того, сторонами был особо подчеркнут настрой на противодействие фальсификации истории и недопустимость пересмотров итогов Второй мировой войны.

Ранее Москва передала Белграду модернизированные танки Т-72 в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Во время смотра полученной техники в городе Ниш президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку, отметив, что российское вооружение упрочит обороноспособность и позицию военного нейтралитета сербского государства.

Т-72 - один из самых массовых танков второго поколения. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М - соответствуют требованиям современной войны.